El caso firmas ha puesto en graves problemas a la oposición por dos tipos de motivos.

El primero es que esto aumenta la distancia entre la política y los ciudadanos. Si cualquiera de nosotros firma un cheque —o, cuando existían los cheques, con una firma falsa, con una firma falsificada—, el peso de la ley cae enteramente sobre la persona. Y aquí los políticos en cuestión han querido mantener un privilegio: que ellos puedan hacer lo que los ciudadanos no podemos hacer, y con buenas razones.

Pero el segundo motivo es más profundo.

El caso firmas tiene que ver con el esfuerzo o el intento por cambiar el quórum para hacerle la vida difícil al Gobierno. O sea, aquí la oposición está dedicada a buscar trucos, trucos parlamentarios, pequeñas trampas parlamentarias para hacerle difícil la vida al Gobierno. ¿Por qué la oposición no presenta un discurso, no elabora un diagnóstico, no tiene un proyecto que oponer a la acción del Gobierno? Porque está completamente desorientada.

Para peor, este episodio dejó dividido al PPD y al PS, que son aliados históricos, pero, peor aún, dejó dividida a la bancada de senadores del Partido Socialista, porque tanto el senador Castro como la señora Vodanovic han dado tesis distintas sobre lo ocurrido.

El Gobierno, como bien decía Pepe, tiene muchos problemas, pero la oposición no lo está haciendo mucho mejor.