La diputada Pamela Jiles (PDG) aseguró este lunes que, a ocho meses de su llegada a La Moneda, el Gobierno de José Antonio Kast “fracasó”.

En conversación con Tolerancia Cero, Jiles fue categórica al analizar la gestión del presidente: “Yo siento la obligación de decir en esta tribuna, frente a esta pantalla, que este gobierno fracasó“.

Al referirse a la megarreforma que impulsó el Ejecutivo, la diputada sostuvo que la actual administración “fracasó en lo fundamental”.

En ese sentido, reveló que está arrepentida de cómo votó en la discusión en general del Plan de Reconstrucción Nacional de Kast.

“Sí, me arrepiento. No solo me arrepiento, me arrepentí desde antes de una pelea interna, pero nosotros tenemos un sistema que yo respeto (en el PDG)”, precisó.

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Explicó que se arrepiente porque está segura de que la megarreforma “no va a obtener el resultado buscado. Yo creo que el ‘presidente Quiroz’ (…) tenía un plan; eso es sumamente respetable, pero un plan fallido, que no va a dar resultado“.

“Este gobierno no va a dar marcha atrás en su intento de hacer una refundación neoliberal a ultranza. Va a seguir adelante sin importarle el costo en vidas humanas, en hambre, en miseria que va a tener eso para este país”, remarcó.

Así las cosas, sostuvo que “este gobierno fracasó y comenzó a fracasar con su primera medida que fue el ‘bencinazo’ y siguió profundizando ese fracaso con estas medidas que no van a dar ningún buen resultado, todo lo contrario”..

“Existen menos votos afirmativos en principio hacia la AC que los que existían la semana pasada”

La diputada también se refirió al debate que se ha generado en el Partido de la Gente por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas a pederastas.

Jiles adelantó que “existen, curiosamente, menos votos afirmativos en principio hacia la acusación que los que existían la semana pasada“.

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“Nosotros estamos en un proceso, y eso se los tengo que explicar, en que no hemos tomado una decisión y siempre es necesario refrendar esto (…) y lo que realmente sucede es que estamos en un proceso de idas y venidas”, explicó.

Recalcó que lo más probable es que la bancada del partido defina su voto “en el último momento”.

Sobre su postura personal frente al libelo contra Rabat, señaló: “A mí me parece que la acusación constitucional es plausible en los tres capítulos”.

“Además, nuestro ‘líder supremo’ (Franco Parisi) nos ha pedido (…) que pudiéramos votar en bloque y que ya tenemos la madurez para hacerlo. Yo creo que sería tremendamente lamentable que la acusación constitucional a Rabat se perdiera porque unos votos del PDG estuvieron disponibles para permitir la impunidad a pedófilos. Creo que eso sería muy difícil de explicar a nuestro electorado”, añadió.

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“Los principales enemigos de Rabat están al interior del gabinete”

Jiles planteó que el titular de Justicia tiene un criterio propio dentro del Gobierno y que, a su juicio, sus principales enemigos “están al interior del gabinete”.

“Rabat, en la práctica, por ejemplo, (…) entiendo que no firmó ni el proyecto de ley sobre estados de excepción, ni, y eso es muy importante para mí, el de 180 días para tener a los migrantes presos (…) Yo creo que no lo firmó porque es mucho más garantista de lo que se suponía o de lo que se esperaba (…) además, porque sabía que ambas cosas eran errores políticos, y creo que eso se empezó a notar al interior del gobierno”, precisó.

“Y creo, por lo tanto, que los principales enemigos de Rabat están al interior del gabinete, es allí donde están los enemigos de Rabat y los que están interesados en sacarlo”, añadió.

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“Entre las muchas cosas que le debemos a Boric está haber vaciado el concepto de izquierda en Chile”

Jiles también apuntó contra el expresidente Gabriel Boric (FA), a quien responsabilizó de que la izquierda haya perdido su identidad política.

La diputada aseguró que, en el último tiempo, “el concepto de izquierda se vació”. “Entre las muchas cosas que le debemos a Boric, lo digo irónicamente, es haber vaciado el concepto de izquierda en Chile“, criticó.

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Respecto de la derecha, puntualizó que “todavía tiene un cuerpo”.

Asimismo, descartó sentirse identificada con la izquierda, la derecha o el centro. “Soy militante del PDG; nosotros nos sentimos identificados con un sentimiento que yo creo que es bastante profundo y cada vez más amplio, que es que la gente no se identifica con ese clivaje”, señaló.

“Me duele mucho”: Jiles se refiere al uso de la capa que evoca a Pinochet por parte de Olivares

La parlamentaria reveló que ha conversado con el diputado Javier Olivares (PDG) sobre las ocasiones en que usó en la Cámara Baja una capa que evoca a Augusto Pinochet.

“Me duele mucho (…) ese hecho en específico a mí me parece, y he intentado no decirlo públicamente porque no me parece adecuado, pero tengo que responderle que a mí me parece un hecho cruel“, manifestó.

Jiles remarcó que tuvo una extensa conversación con el parlamentario. Al respecto, dijo creer “que él entiende algo que antes no entendía, y en que se compromete a no volver a usar la capa“.

Según Jiles, Olivares se comprometió con el partido a no volver a usar la prenda que motivó las críticas de la oposición.

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