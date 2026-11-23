El director de Criteria, Cristián Valdivieso, analizó la evaluación del gobierno del presidente José Antonio Kast y abordó los factores que, a su juicio, explican la caída en su aprobación en las encuestas.

En conversación con el panel de Tolerancia Cero, el analista apuntó a que el escenario económico ha golpeado al Gobierno. Sin embargo, indicó: “Si hay algo que ha manejado mal el Gobierno, han sido las expectativas”.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo debió ajustar su estrategia frente al contexto económico y a las preocupaciones de la ciudadanía. “La seguridad sigue siendo importante, sigue siendo relevante, pero la economía empezó a apretar, apretar, apretar y, más allá de lo que hayamos previsto respecto de la guerra, resulta que tenemos que cambiar de plan de alguna manera”, dijo.

Valdivieso, además, cuestionó la reacción del Gobierno frente a las dificultades económicas y afirmó que existe una percepción de desconexión con las necesidades de las personas. A su parecer, los anuncios sobre recorte de programas y beneficios sociales generan “mucha rabia y la sensación de mucha falta de empatía y de desconexión”.

Respecto de la aprobación presidencial, que en la última medición de Criteria alcanzó un 23%, el director de la consultora sostuvo que la situación económica es un factor relevante, aunque descartó que explique por sí sola el desempeño del Ejecutivo. “El mal manejo de las expectativas y del tema económico, sumado a la falta de más acción política en el Gobierno, hace que la población (…) esté hoy día aprobando la gestión del Presidente”, aseveró.

Al consultarle por el papel del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la acusación constitucional en su contra, el también sociólogo advirtió sobre las consecuencias políticas que podría tener una eventual destitución, considerando el respaldo que le ha entregado el mandatario.

“Si finalmente se aprobara la acusación al ministro Rabat, el presidente se puso en primera línea y se jugó él sus cartas por ello”, añadió. En ese contexto, alertó que podría instalarse “una suerte de parlamentarismo de facto muy peligroso”.

Además, opinó que el Gobierno necesita fortalecer su capacidad de respuesta política, más allá de realizar un ajuste ministerial para mejorar sus cifras. “Más que el cambio político del Gobierno hoy día para ser capaz de mover la encuesta, yo creo que lo que hace es cambiar la estructura de poder dentro del Gobierno“, argumentó.

Por ello, ejemplificó con el paro de camioneros y explicó que el Ejecutivo debe mejorar su capacidad para escuchar y anticiparse a las demandas sociales. “El tema es darle más gestión política para que en el tiempo efectivamente el Gobierno tenga más control”, manifestó.

Finalmente, Valdivieso resumió su diagnóstico sobre la actual administración con una crítica a su conducción: “Hay demasiada técnica (…) Pero falta calle“.