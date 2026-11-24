Metro de Santiago informó que Línea 5 se encuentra funcionando solo entre Plaza de Maipú y Ñuble debido a una “falla técnica”.

A partir de las 6:30 horas, además, la combinación en Vicente Valdés para acceder a Línea 4 se mantiene suspendida.

Las siguientes estaciones están cerradas y sin detención de trenes:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de la Florida

Vicente Valdés

06:30 hrs. 🔴 Desde este momento, #L5 solo se encuentra disponible de Plaza de Maipú a Ñuble, por falla técnica en la vía. ⚠️ La combinación en Vicente Valdés se encuentra suspendida. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026

Debido a la situación, Red Movilidad activó buses de Apoyo Metro que circulan paralelos a Línea 5 entre Ñuble y Vicente Valdés.

Asimismo, se reforzaron los servicios: 210 – 210e – 210v – 213.