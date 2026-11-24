Metro de Santiago informó que Línea 5 se encuentra funcionando solo entre Plaza de Maipú y Ñuble debido a una “falla técnica”.
A partir de las 6:30 horas, además, la combinación en Vicente Valdés para acceder a Línea 4 se mantiene suspendida.
Las siguientes estaciones están cerradas y sin detención de trenes:
- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- Camino Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de la Florida
- Vicente Valdés
06:30 hrs. 🔴 Desde este momento, #L5 solo se encuentra disponible de Plaza de Maipú a Ñuble, por falla técnica en la vía.
⚠️ La combinación en Vicente Valdés se encuentra suspendida.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026
Debido a la situación, Red Movilidad activó buses de Apoyo Metro que circulan paralelos a Línea 5 entre Ñuble y Vicente Valdés.
Asimismo, se reforzaron los servicios: 210 – 210e – 210v – 213.
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