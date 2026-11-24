El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta este martes 24 de noviembre una doble jornada legislativa marcada por la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

Mientras la Cámara de Diputados continuará el análisis de la acusación constitucional presentada en su contra, el Senado retomará la discusión de un proyecto que busca derogar el sistema de reducción de penas por buena conducta.

Ambas sesiones comenzarán durante la mañana, con una diferencia de apenas 30 minutos, en medio de los cuestionamientos sobre la responsabilidad del secretario de Estado en la aplicación de la legislación vigente.

10:30 horas: comisión revisora continúa análisis de acusación constitucional

La primera instancia corresponde a la comisión de la Cámara de Diputados que examina la procedencia de la acusación constitucional contra Rabat, presidida por el diputado Raúl Soto (PPD).

La sesión está programada para las 10:30 horas y contempla escuchar a expertos y periodistas que han investigado las rebajas de condenas.

La jornada estará marcada por los antecedentes entregados el lunes por el Ministerio de Justicia: 1.886 decretos de reducción de penas dictados durante los primeros ocho meses del actual Gobierno, incluidos documentos suscritos por Rabat y por autoridades que ejercieron como ministros subrogantes.

La cifra corresponde a beneficios asociados a distintos delitos y no implica que todos los decretos presenten irregularidades.

Debido al volumen de documentos, la comisión también convocó una sesión extraordinaria para las 15:30 horas de este martes, destinada a examinar los decretos y clasificarlos según sus fechas y los delitos involucrados.

El lunes, Rabat no asistió personalmente a la instancia y fue representado por su abogado, Juan Ignacio Piña, quien se remitió a los argumentos de defensa presentados por escrito.

El libelo cuestiona las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, además de una presunta entrega de información inexacta al Congreso.

11:00 horas: Senado debate eliminar las rebajas de condenas por buena conducta

En paralelo, la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionará entre las 11:00 y las 12:00 horas para continuar el estudio del proyecto que propone eliminar el sistema de reducción de condenas por buena conducta.

La iniciativa, correspondiente al boletín 18.881-25, se encuentra en primer trámite constitucional y plantea derogar la Ley N° 19.856, que regula este beneficio penitenciario, además de establecer una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal.

Según la citación oficial, fueron invitados el ministro Fernando Rabat; el fiscal nacional, Ángel Valencia; la defensora nacional, Verónica Encina; y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

La discusión apunta a determinar la conveniencia y los efectos de eliminar un mecanismo que actualmente permite reducir el tiempo de cumplimiento de una pena a quienes acrediten una conducta sobresaliente durante su reclusión.

La controversia por la aplicación de la ley

El debate legislativo ocurre mientras persisten las diferencias sobre la interpretación de la normativa vigente y las atribuciones del Ministerio de Justicia para conceder o rechazar las reducciones.

Rabat ha defendido su actuación bajo el argumento de que su cartera debe aplicar la legislación y respetar las decisiones de los organismos que evalúan el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio.

Sin embargo, esa interpretación ha sido cuestionada a partir de resoluciones judiciales que reconocen facultades al ministerio para revisar la procedencia de las rebajas.