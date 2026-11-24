Este lunes, el Gobierno oficializó la incorporación del avión tanquero Hércules C-130, que comandará el grupo de aeronaves dispuestas para enfrentar la temporada de combate de incendios forestales 2026-2027 en el país.

La actividad fue encabezada por el presidente José Antonio Kast; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; el subsecretario de la cartera, Francesco Venezian; y la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini; entre otras autoridades.

El Hércules C-130 puede transportar 15 mil litros de agua, supresores o retardante y tiene una autonomía operativa de 3 horas.

Desde Conaf detallaron que su costo de operación es de 11.900 dólares por hora.

Con la llegada del tanquero se podrán realizar descargas parcializadas de gran volumen, “tanto para ataque directo pesado como para ataque indirecto, incluyendo la conformación de líneas retardantes de extensión y ancho significativos”.

Asimismo, “su mayor eficiencia se obtiene en ataque inicial, reduciendo la probabilidad de propagación amplia del incendio”.

Para que el Hércules C-130 pueda operar, se necesitan 25 minutos de alistamiento; trabaja obligatoriamente con avión guía y “su desempeño óptimo depende de la coordinación con un Avión de Coordinación (ACO), lo que garantiza precisión, seguridad y alineamiento táctico en escenarios de alta complejidad”.

El tanquero comenzará sus operaciones este miércoles 25 de noviembre y “estará 120 días operativo (o a disposición de Conaf) teniendo como base el aeródromo de María Dolores, en Los Ángeles, en la Región del Biobío”.

La directora ejecutiva de Conaf afirmó que desde ahora “comienza el periodo de máxima preocupación” respecto a los incendios forestales.

“La negligencia no puede ser de nuevo del 70% de los incendios. Los incendios tienen nombre, se castigan”, sostuvo.

Y recalcó que “la negligencia se castiga entre uno y cinco años de prisión y la intencionalidad de 5 a 20 y, en algunos casos, como vamos a ver seguramente, cadena perpetua. Por lo tanto, el llamado es (que) hagamos surgir nuestro país y no provoquemos incendios”.