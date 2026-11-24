El proyecto de Sala Cuna Universal vuelve este martes 24 de noviembre al Senado para su tercer trámite constitucional, en una semana que podría resultar decisiva para su despacho definitivo.

La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado miércoles con 132 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones, busca ampliar el acceso al beneficio y eliminar la exigencia de que las empresas cuenten con al menos 20 trabajadoras para estar obligadas a proporcionar sala cuna.

El Gobierno espera que el proyecto se convierta en ley durante esta semana. Sin embargo, las diferencias entre ambas cámaras sobre el financiamiento, los copagos y la cobertura del beneficio mantienen abierta la posibilidad de que deba constituirse una comisión mixta.

Los cambios que deberá revisar el Senado

Uno de los principales puntos de discusión será la fórmula de financiamiento incorporada por la Cámara, que establece una cotización del 0,3% de cargo del empleador para financiar el Fondo de Sala Cuna.

La propuesta contempla compensar ese aporte mediante una reducción equivalente de la cotización que actualmente pagan los empleadores al Seguro de Cesantía, distribuida entre las cuentas individuales y el Fondo de Cesantía Solidario.

La medida ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el financiamiento del seguro, mientras que el Ejecutivo defiende el mecanismo como una alternativa para ampliar la cobertura sin aumentar los costos totales de contratación.

Otro punto controvertido es el copago que podrían asumir las familias cuando el valor del establecimiento supere el aporte entregado por el Fondo.

Para reducir ese costo, la Cámara incorporó un suplemento solidario que cubriría parte de la diferencia para los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Además, el Gobierno comprometió una futura modificación legal para establecer un límite del 20% al copago familiar, medida que no forma parte del texto actualmente en discusión.