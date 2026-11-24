Este martes se dio a conocer la muerte de la actriz Delfina Guzmán, a sus 98 años. A través de un comunicado, su familia señaló que “con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán. Su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales”.

“El gran amor de Delfina fue su Familia, el teatro y Chile, dedicando su vida entera a ello. Hoy la despedimos agradecidos por el privilegio de haber compartido su vida”, añadieron.

Del mismo modo, destacaron que “como familia, queremos agradecer sinceramente el cariño y el respeto de tantas personas a lo largo de los años. Los detalles sobre el lugar y horario de su velorio y misa de despedida serán comunicados oportunamente, una vez que estén definidos”.

Delfina Guzmán: Una vida dedicada a la actuación

Delfina Guzmán destacó por su trayectoria de más de 70 años en la que se desempeñó como actriz, directora teatral, guionista y escritora.

Entre las obras teatrales en las que participó destacan “Tres noches de un sábado”, “Pedro, Juan y Diego”, “Lindo país esquina con vista al mar” y “Primavera con una esquina rota”. Durante la dictadura militar, su trabajo en el teatro estuvo marcado por la crítica social y la resistencia cultural.

En la década de los 70 también fue parte del recordado programa humorístico “La Manivela”, emitido por Televisión Nacional de Chile (TVN).

Ya en los años noventa y en la década del 2000, participó en “Rompecorazón” (1994), “Estúpido Cupido” (1995), “Sucupira” (1996), “Oro Verde” (1997), “Iorana” (1998), “La Fiera” (1999), “Romané” (2000), “Pampa Ilusión” (2001), “El circo de las Montini” (2002) y “Los Pincheira” (2004), entre muchas otras.

Entre sus personajes más recordados se encuentran Mariana Montero, la principal rival del alcalde Federico Valdivieso en “Sucupira”; Amelia “Melita” Cox en “La Fiera”; y Olga Primera, la matriarca de la familia circense en “El circo de las Montini”.

En el cine, en tanto, trabajó con el director Raúl Ruiz en películas como “Tres tristes tigres” (1968) y “La expropiación” (1972). También formó parte de los elencos de “El regalo” (2008), “La nana” (2009) y “Bombal” (2011).

La premiada trayectoria de Delfina Guzmán

A lo largo de su extensa carrera, la actriz recibió múltiples distinciones tanto por sus interpretaciones como por su contribución a la cultura nacional.

Entre ellas destacan la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile (2000), el Premio APES a la Trayectoria (2007), la Medalla de Honor del Senado (2007), el Copihue de Oro a la Mejor Actriz de Cine por su participación en “El regalo” (2008) y el Premio FITAM a la Trayectoria Artística (2010).

En 2011 fue homenajeada en el Festival Internacional de Teatro de Miami con la distinción “Una Vida de Dedicación a las Artes”, mientras que en 2012 recibió el Premio Nacional del Humor, otorgado por la Universidad Diego Portales.

En mayo de 2025, además, una encuesta de Cadem la situó como la mejor actriz de la historia de Chile, mientras que en noviembre de ese mismo año recibió la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, otorgada por la Universidad de Chile.

Puedes ver parte de sus reflexiones en el CNN Chile Íntimo emitido en 2024: