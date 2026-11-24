El Gobierno decretó duelo oficial para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre debido a la muerte de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán.

La noticia fue dada a conocer por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien informó en X: “El Gobierno de Chile decreta duelo oficial para los días 24 y 25 de noviembre, con motivo del fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán (1928-2026), en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país”.

“Hay artistas que no solo actúan: nos acompañan toda la vida. Delfina Guzmán fue una de ellas. Con más de 70 años de trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, su talento, su humor y su inconfundible personalidad marcaron a generaciones de chilenas y chilenos”, añadió.

Y expresó que “hoy Chile despide a una figura fundamental de nuestra historia cultural, cuyo legado perdurará por generaciones. Mis más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad artística. Gracias, Delfina, por una vida dedicada a las artes y a la cultura de Chile”.

El Gobierno de Chile decreta duelo oficial para los días 24 y 25 de noviembre, con motivo del fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán (1928-2026), en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país. https://t.co/CqMQJcbCy1 — Francisco Undurraga (@Min_Undurraga) November 24, 2026

La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento de la actriz a los 98 años.

A través de un comunicado, su familia informó sobre el deceso: “Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán. Su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales”.

“El gran amor de Delfina fue su Familia, el teatro y Chile, dedicando su vida entera a ello. Hoy la despedimos agradecidos por el privilegio de haber compartido su vida”, señalaron.

Y añadieron que “como familia, queremos agradecer sinceramente el cariño y el respeto de tantas personas a lo largo de los años. Los detalles sobre el lugar y horario de su velorio y misa de despedida serán comunicados oportunamente, una vez que estén definidos”.