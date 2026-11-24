El abogado y exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil reiteró sus cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la acusación constitucional presentada en su contra por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el jurista sostuvo que los dos primeros capítulos del libelo no presentan fundamentos suficientes para justificar una destitución. Sin embargo, consideró que el tercero, referido a una eventual falta a la probidad por las explicaciones entregadas al Congreso, merece un análisis distinto.

“Me parece a mí que el ministro mintió, yo creo que sí, faltó a la verdad”, afirmó, aunque precisó que corresponde a los parlamentarios determinar si la gravedad de esa conducta justifica una acusación constitucional.

Los cuestionamientos a las explicaciones de Rabat

Correa Sutil centró sus críticas en las declaraciones que el secretario de Estado entregó ante el Congreso para justificar las rebajas de condenas.

Según explicó, el ministro sostuvo que estaba jurídicamente obligado a otorgar los beneficios debido a la jurisprudencia de los tribunales y las decisiones de las comisiones encargadas de evaluar a los internos.

El exintegrante del Tribunal Constitucional cuestionó ese argumento y aseguró que las decisiones judiciales existentes eran contradictorias y no establecían una obligación general para el Ministerio de Justicia.

“Usted tiene que acatar los fallos, cada fallo del tribunal cuando le dice otorgue el permiso a Juan Pérez, usted está obligado a otorgar el permiso a Juan Pérez, pero en el próximo caso de Pedro González, usted no tiene por qué seguir ese mismo criterio”, explicó.

Asimismo, señaló que las comisiones encargadas de evaluar la conducta penitenciaria no resuelven necesariamente si una persona se encuentra dentro de las excepciones legales para acceder al beneficio.

“El ministro no puede excusarse, esconderse en la comisión para decir que él estaba jurídicamente obligado”, afirmó.

¿Una falta a la probidad suficiente para destituirlo?

Pese a sus cuestionamientos, Correa Sutil distinguió entre una afirmación falsa, un error y una interpretación jurídica discutible, y advirtió que no todas las declaraciones inexactas de una autoridad constituyen una causal de destitución.

En ese sentido, sostuvo que la gravedad de una eventual falta a la verdad depende también de las circunstancias en las que se produce.

“Aquí lo hizo frente al pleno de la Cámara, en una sesión solemnemente llamada para eso, en un discurso que estaba preparado”, señaló.

A su juicio, esa circunstancia podría otorgar mayor gravedad a las declaraciones cuestionadas, aunque evitó establecer una conclusión definitiva sobre la procedencia de la destitución.

“Yo creo que esta tiene una entidad seria (…) eso es lo que yo creo que tienen que sopesar los parlamentarios”, expresó.

Correa Sutil respalda argumento de la defensa sobre reinserción

El jurista también abordó los descargos presentados por Juan Ignacio Piña, abogado defensor de Rabat, quien sostuvo ante la comisión revisora que las rebajas de condenas responden a obligaciones del Estado relacionadas con la reinserción social.

Correa Sutil coincidió con ese planteamiento y explicó que, al resolver estos casos, deben ponderarse distintos principios jurídicos, entre ellos la protección de los menores, la reinserción de los condenados y la irretroactividad de la legislación penal.

“Eso es perfectamente correcto, tiene todas las razones Juan Ignacio Piña y es una defensa que a mí me parece que no puede soslayarse”, sostuvo.

En consecuencia, señaló que la concesión de los beneficios cuestionados no constituye necesariamente una infracción legal, debido a las distintas interpretaciones posibles de la normativa aplicable.

“Yo creo que el capítulo primero no debiera acusarse al ministro por eso”, indicó.

Su evaluación también se extiende al segundo capítulo, referido a las rebajas de penas a condenados por crímenes de lesa humanidad, cuyos fundamentos jurídicos considera insuficientes para acreditar una infracción constitucional.