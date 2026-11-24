Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric expresaron sus condolencias por la muerte de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán.

El fallecimiento se produjo a los 98 años y, de acuerdo a lo informado por su familia, se produjo por causas naturales.

El Gobierno decretó dos días de duelo nacional por el deceso de la actriz, quien se destacó por su trayectoria de más de 70 años en la que se desempeñó como actriz, directora teatral, guionista y escritora.

“Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile. Te queremos tanto Delfina Guzmán!! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida. Un abrazo apretado a su familia y a tod@s sus colegas”, escribió el expresidente Boric en su cuenta de X.

Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile. Te queremos tanto Delfina Guzmán!! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida. Un abrazo apretado a su familia y a tod@s sus colegas. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 24, 2026

Por su parte, la expresidenta Bachelet destacó que “Delfina Guzmán fue una de las grandes actrices de nuestro país. Con su enorme talento, su carácter, su humor y su valentía, marcó a generaciones de chilenas y chilenos. Su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión es parte fundamental de nuestra historia cultural”.

“Delfina nos deja un enorme legado artístico y humano, marcado también por su compromiso con la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos, haciendo del arte un espacio de resistencia y esperanza durante los años de la dictadura”, agregó.

También envió “mucho cariño a su familia, a sus amigas y amigos, y a quienes tuvieron la fortuna de compartir con ella tantos años de vida y de trabajo. Gracias, querida Delfina, por todo lo que nos entregaste. Tu talento y tu fuerza permanecerán en la memoria de Chile”.