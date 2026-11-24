Hasta cuatro pistas por sentido y un sistema de cobro de peajes que permitirá circular sin detenerse son parte de los cambios que VíasChile busca concretar en la Ruta 5 Norte.

Para ello, la compañía presentó a evaluación ambiental un proyecto que supone una inversión de US$ 456,2 millones.

De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las obras abarcarían más de 116 kilómetros entre Santiago y el acceso sur al Túnel El Melón, como parte de la segunda concesión del tramo Santiago-Los Vilos, a cargo de la Sociedad Concesionaria Nueva Aconcagua.

El calendario del Ministerio de Obras Públicas (MOP) estima que la construcción comenzaría en marzo de 2029, dependiendo de los plazos de evaluación ambiental, mientras que las obras estarían operativas de manera definitiva durante el primer semestre de 2033.

Respecto de la capacidad de la carretera, el proyecto considera habilitar una cuarta pista en cada dirección entre Buenaventura y Batuco-Liray, además de extender a tres pistas por sentido el tramo que conecta este último enlace con el Túnel El Melón. La cuesta Las Chilcas conservaría su configuración actual.

La iniciativa incluye, además, el reemplazo gradual de los peajes convencionales por el sistema Free Flow, mejoras en puentes y pasarelas peatonales, así como nuevas calles de servicio y la renovación de las existentes en seis comunas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.