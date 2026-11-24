El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza arremetió este martes contra el subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, a quien calificó de “torpe” y acusó de perjudicar a la administración del Presidente José Antonio Kast con sus declaraciones sobre el denominado caso Firmas.

El parlamentario respondió a los cuestionamientos que Arenas realizó durante la mañana contra el PS, colectividad a la que acusó de estar en “decadencia” y de ejercer una oposición “intransigente” que buscaría obstaculizar la agenda del Gobierno.

En declaraciones a la prensa desde los pasillos del Congreso Nacional, Espinoza cuestionó el manejo comunicacional del subsecretario en medio de la controversia por el retiro de los permisos constitucionales de dos senadores.

“El vocero Arenas es un torpe, es un vocero que le hace daño al Gobierno”, afirmó.

El legislador profundizó sus críticas y sostuvo que las intervenciones del portavoz no contribuyen a resolver las dificultades políticas que enfrenta el Ejecutivo.

“Es un torpe porque en vez de aplacar una situación que igual perjudica al Ejecutivo”, señaló, en referencia a las consecuencias del caso Firmas.

Espinoza también aseguró que el propio Presidente Kast le manifestó durante la gira por Asia su preocupación por los efectos que la controversia podría tener sobre los procedimientos de autorización y uso de firmas en el Congreso y el Gobierno.

Las críticas de Arenas al Partido Socialista

Las declaraciones del senador se produjeron después de que Gonzalo Arenas cuestionara públicamente la postura del Partido Socialista frente a la administración de Kast.

En entrevista con La Tercera, el subsecretario sostuvo que la colectividad se ha endurecido frente al Ejecutivo y que el caso Firmas reflejaría una disposición a obstaculizar sus iniciativas.

“Claramente el Partido Socialista se ha convertido en una oposición intransigente”, afirmó Arenas.

El vocero también acusó a la colectividad de haber abandonado la disposición al diálogo que, a su juicio, caracterizó al socialismo durante los gobiernos de la Concertación.

Por su parte, Espinoza reconoció que el retiro de los permisos constitucionales fue un “error político-administrativo inexcusable”, aunque rechazó que ese episodio justifique las críticas del Gobierno contra todo el partido.