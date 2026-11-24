El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa reconoció que “me expliqué mal” por sus dichos en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica por rebaja de condenas a violadores de menores.

“Esto no es un error. Es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, acusó Bassa en el hemiciclo de la sala hace algunas semanas, lo que le significó duras recriminaciones e, incluso, anuncios de querellas en su contra.

En entrevista con Última Mirada, el diputado frenteamplista señaló que “Cuando uno de nosotros dice algo disparatado, como decir, por ejemplo, que esto es una manifestación de cómo operan las redes de pedofilia internacional, que fue una cosa que yo dije, que es un escándalo brutal, la reacción intralitaria es muy dura. Que cómo se te ocurra hacer una acusación como esa, se me interpretó, ya, yo puedo asumir que me expliqué mal, pero se me interpretó muy mal, no tienes pruebas, es una acusación muy dura, yo creo que no estaba acusando a nadie”.

Bassa justificó sus dichos en el hecho de que “lo que entiende la gente afuera es muy claro y muy evidente, es, por fin alguien le pone los puntos sobre las íes y dice las cosas como son, y el cómo son no es la definición jurídico-institucional a la cual la clase política está acostumbrada a operar, sino que cómo son significa, creo yo, cómo la ciudadanía ha estado históricamente viviendo las relaciones de poder desde el otro extremo del poder, desde el extremo de la persona que sufre abuso, desde el extremo de la persona que demanda una vida digna”.

En esa misma línea, el exconvencional constituyente sostuvo tajante que “claro, aquí no hay una red internacional de pedofilia, pero lo que sí hay es que hay una cultura, principalmente de ciertos sectores de la derecha, de relativizar, de ningunear el abuso sexual, y al frente tienes una historia popular plebeya que se vincula con la hacienda de violencia sexual de los patrones sobre los inquilinos, hasta el día de hoy”.