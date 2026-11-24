La encuesta de Navidad 2026 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reveló que los consumidores mantienen la intención de realizar compras, aunque están ajustando sus presupuestos y priorizando las ofertas.

El sondeo, que se aplicó a 692 personas de Santiago y otras regiones, muestra que el 87% (602) hará compras navideñas y el 13% no lo hará.

Asimismo, un 43% de los consultados dijo que gastará menos que el año pasado y un 41% anticipó que realizará menos compras.

Entre las razones para disminuir el gasto se encuentran la inflación (31%), el desempleo (26%), el endeudamiento (22%), la peor situación económica familiar (20%) y la incertidumbre respecto del panorama del país (19%).

El ajuste se extiende también a los gastos relacionados con la cena navideña. Respecto al número de personas contempladas en la cena, un 34,8% considera entre 3 y 4 personas y un 33,1% entre 5 y 6.

Regalos navideños: ¿Cuánto gastarán los consumidores?

De acuerdo con la CNC, el presupuesto promedio destinado a regalos es de $117.300. La cifra es 5,4% menor en términos nominales en comparación con los $124.000 del año pasado.

En tanto, la cantidad promedio de regalos se mantiene relativamente estable, pasando de 7 a 6,9 regalos por encuestado.

¿Dónde comprarán los chilenos para la Navidad 2026?

Según la encuesta, el comercio físico “mantiene un rol central”, ya que un 86% de los consumidores contempla utilizarlo.

Los centros comerciales “alcanzan un máximo histórico de preferencias (77,5%), en contraste con la sostenida pérdida de atractivo de las tiendas ubicadas en calles y barrios comerciales”.

Mientras que en el ámbito digital “destaca el avance de las grandes tiendas online y el creciente protagonismo de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes”.

La encuesta indica que la Navidad 2026 “se configura como una temporada de alta intención de compra, pero con presupuestos más ajustados, mayor selectividad y una fuerte racionalización del gasto. Los consumidores buscan mantener la tradición de celebrar y regalar, adaptando sus decisiones de compra a sus posibilidades económicas”.

Bajo ese escenario, “el desafío para el comercio será convertir esta alta disposición a comprar en ventas efectivas, fortaleciendo su competitividad a través de precios atractivos, variedad y disponibilidad de productos, seguridad, integración de canales y capacidad de adaptación a las nuevas tendencias de consumo”.