La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó este lunes las modificaciones planteadas por el Senado en torno al proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
Los parlamentarios respaldaron la mayoría de las enmiendas; sin embargo, rechazaron y enviaron a Comisión Mixta materias relacionadas con 10 partidas.
En detalle, se respaldaron en forma unánime (138 votos) gran parte de los cambios. Luego, en alrededor de 40 votaciones separadas, se rechazaron las siguientes partidas:
- Congreso Nacional: la reposición de la asignación entregada a los expresidentes de la República.
- Interior: la restitución de dineros a las partidas.
- Mujer: la restitución de dineros a las partidas.
- Cultura: la restitución de dineros a las partidas.
- Agricultura: el rechazo del Senado a la partida.
- Justicia: transferencias a los sitios de memoria.
- Trabajo: capítulo del Sence.
- Vivienda: en Serviu, el subsidio de protección del patrimonio familiar.
- Deportes: montos repuestos al Instituto Nacional de Deportes (IND).
- Seguridad pública: eliminación del Senado de aportes a seguridad municipal.
Los representantes de la Cámara en la Comisión Mixta serán los parlamentarios Flor Weisse, Jorge Brito, Daniel Manouchehri, Agustín Romero y Diego Schalper.
Lo más leído
- Perú acelera su crecimiento impulsado por la inversión privada y se encamina a superar el tamaño de la economía chilena
- PAES 2026: ¿Cuáles son las fechas de rendición de las pruebas?
- Megaincendio de 2024 en Viña del Mar: Condenan a 7 imputados por incendio que provocó la muerte de 138 personas
- CEP mira a Suecia y Noruega para reformar Codelco: Propone una política de propiedad estatal y evaluar la participación privada
- Jaime Bassa reconoce que "me expliqué mal" por dichos contra Rabat y afirma que "aquí no hay una red internacional de pedofilia"