La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó este lunes las modificaciones planteadas por el Senado en torno al proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Los parlamentarios respaldaron la mayoría de las enmiendas; sin embargo, rechazaron y enviaron a Comisión Mixta materias relacionadas con 10 partidas.

En detalle, se respaldaron en forma unánime (138 votos) gran parte de los cambios. Luego, en alrededor de 40 votaciones separadas, se rechazaron las siguientes partidas:

Congreso Nacional: la reposición de la asignación entregada a los expresidentes de la República.

la reposición de la asignación entregada a los expresidentes de la República. Interior: la restitución de dineros a las partidas.

la restitución de dineros a las partidas. Mujer: la restitución de dineros a las partidas.

la restitución de dineros a las partidas. Cultura: la restitución de dineros a las partidas.

la restitución de dineros a las partidas. Agricultura: el rechazo del Senado a la partida.

el rechazo del Senado a la partida. Justicia: transferencias a los sitios de memoria.

transferencias a los sitios de memoria. Trabajo: capítulo del Sence.

capítulo del Sence. Vivienda: en Serviu, el subsidio de protección del patrimonio familiar.

en Serviu, el subsidio de protección del patrimonio familiar. Deportes: montos repuestos al Instituto Nacional de Deportes (IND).

montos repuestos al Instituto Nacional de Deportes (IND). Seguridad pública: eliminación del Senado de aportes a seguridad municipal.

Los representantes de la Cámara en la Comisión Mixta serán los parlamentarios Flor Weisse, Jorge Brito, Daniel Manouchehri, Agustín Romero y Diego Schalper.