El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a siete imputados por el megaincendio ocurrido en Viña del Mar en febrero de 2024.

Otros dos imputados fueron absueltos de la causa luego de no acreditar su autoría en los hechos.

Los imputados por el delito de incendio con resultado de muerte fueron condenados en forma unánime. Se trata de Maximiliano Vélez, Franco Pinto, José Atenas, Ángel Barahona, Elías Salazar, Francisco Mondaca y José Jerez.

El siniestro ocurrió el 2 de febrero de 2024 y generó la muerte de 138 personas en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

En la instancia se determinó que los imputados conformaron una agrupación criminal con el fin de provocar incendios en los bosques colindantes a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Quintay, Casablanca, Melosilla y otros de la provincia de Valparaíso.

Los individuos utilizaban un mecanismo incendiario de fabricación artesanal para dar origen al fuego, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas del sector.