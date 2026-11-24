La economía de Perú creció 3,1% en el tercer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de ese país.

El resultado contrasta con el desempeño de Chile, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1,1% en igual período, de acuerdo con el Banco Central.

Con este resultado, la economía peruana aceleró su ritmo de expansión frente al 2,8% registrado en el segundo trimestre y acumuló un crecimiento de 3,2% entre enero y septiembre.

Inversión privada y consumo impulsan crecimiento de Perú

El principal motor fue la inversión privada, que aumentó 12,4%, impulsada por proyectos residenciales, centros comerciales, edificios de oficinas y obras de ingeniería civil.

Así, la inversión bruta fija creció 10,8%, mientras que la inversión pública avanzó 4,7%. En el sector minero, la inversión nominal subió 32,4%.

El consumo también aportó al crecimiento. El gasto de los hogares aumentó 3,5% y el consumo del gobierno creció 3,3%.

“El incremento del consumo de las familias estuvo asociado al aumento del empleo y de los ingresos del trabajo; en tanto, el consumo del gobierno aumentó por el mayor gasto en remuneraciones y en la adquisición de bienes y servicios”, explicó el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores.

En el comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios de Perú aumentaron 2,2%, mientras que las importaciones subieron 11,5%, en línea con el dinamismo de la demanda interna.

En Chile, en tanto, el Banco Central informó que la caída del PIB del tercer trimestre se explicó por una menor inversión, efecto que fue atenuado por el aumento del consumo de los hogares y del gobierno. Desde la perspectiva de los sectores, la contracción estuvo determinada por la minería.

El organismo revisó además las cifras de los trimestres anteriores. La variación del primer trimestre se corrigió desde una caída de 0,3% a una de 0,4%, mientras que la del segundo pasó desde una contracción de 0,2% a una variación nula de 0,0%.

FMI proyecta mayor crecimiento para Perú que para Chile

Las diferentes trayectorias de ambas economías también se reflejan en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre, el organismo estima que Perú crecerá 3% en 2026, frente al 0,6% que proyecta para Chile.

Según la base de datos del FMI, el PIB de Perú medido en dólares corrientes alcanzaría los US$ 399.593 millones en 2026, aún por debajo de los US$ 402.243 millones que proyecta para Chile.

Sin embargo, en 2027 la economía peruana superaría a la chilena por un estrecho margen, con un PIB de US$ 413.597 millones frente a US$ 413.443 millones, una diferencia de apenas US$ 154 millones.

De concretarse esa proyección, Perú pasaría a ser la cuarta mayor economía de Sudamérica medida por su PIB en dólares corrientes.

Para 2028, el FMI amplía la brecha a favor de Perú, con un PIB de US$ 434.972 millones, frente a US$ 430.407 millones de Chile.