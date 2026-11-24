La próxima semana comienza la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.
La aplicación será el lunes 30 de noviembre, el martes 1 y el miércoles 2 de diciembre.
Serán cerca de 300 mil personas las que darán las pruebas para acceder a la educación superior, de cara al Proceso de Admisión 2027.
Durante las tres jornadas, los estudiantes deberán reconocer las salas y completar los exámenes que correspondan a su postulación: Competencia Lectora, Competencia Matemática, Ciencias o Historia.
PAES 2026: ¿Cuáles son las fechas de rendición?
Lunes 30 de noviembre
- 12.00 a 13.00 horas: Reconocimiento de salas.
- 15.00 horas: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).
Martes 1 de diciembre
- 9.00 horas: Prueba de Competencia Lectora
- 15.00 horas: Prueba electiva de Ciencias
Miércoles 2 de diciembre
- 9.00 horas: Prueba de Competencia Matemática 1 (M1)
- 15.00 horas: Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales
La prueba de Competencia Lectora consta de 65 preguntas, con un tiempo para completar de 2 horas y 30 minutos.
Por su parte, la prueba de Competencia Matemática 1 (M1) contiene 65 preguntas, que deben ser terminadas en 2 horas y 20 minutos.
En tanto, la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) tiene 55 preguntas, con un tiempo de 2 horas y 20 minutos.
La prueba electiva de Ciencias contiene 80 preguntas (54 preguntas módulo común y 26 preguntas módulo electivo), con un tiempo de 2 horas y 40 minutos.
Mientras que la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales tendrá 65 preguntas, con un tiempo de 2 horas.
PAES 2026: ¿Cuándo se publican los resultados?
Los resultados de la PAES 2026 se publicarán a las 8.00 horas del lunes 4 de enero de 2027.
Posteriormente, a las 13.00 de ese mismo día, comenzará el período de postulaciones, el que se extenderá hasta las 13.00 horas del 7 de enero.
El 18 de enero a las 12.00 se darán a conocer los resultados del proceso de selección.
Luego se comenzará con el proceso de matrícula, que tendrá distintas fechas durante enero.
Lo más leído
- Perú acelera su crecimiento impulsado por la inversión privada y se encamina a superar el tamaño de la economía chilena
- PAES 2026: ¿Cuáles son las fechas de rendición de las pruebas?
- Megaincendio de 2024 en Viña del Mar: Condenan a 7 imputados por incendio que provocó la muerte de 138 personas
- CEP mira a Suecia y Noruega para reformar Codelco: Propone una política de propiedad estatal y evaluar la participación privada
- Jaime Bassa reconoce que "me expliqué mal" por dichos contra Rabat y afirma que "aquí no hay una red internacional de pedofilia"