La próxima semana comienza la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.

La aplicación será el lunes 30 de noviembre, el martes 1 y el miércoles 2 de diciembre.

Serán cerca de 300 mil personas las que darán las pruebas para acceder a la educación superior, de cara al Proceso de Admisión 2027.

Durante las tres jornadas, los estudiantes deberán reconocer las salas y completar los exámenes que correspondan a su postulación: Competencia Lectora, Competencia Matemática, Ciencias o Historia.

PAES 2026: ¿Cuáles son las fechas de rendición?

Lunes 30 de noviembre

12.00 a 13.00 horas: Reconocimiento de salas.

15.00 horas: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

Martes 1 de diciembre

9.00 horas: Prueba de Competencia Lectora

15.00 horas: Prueba electiva de Ciencias

Miércoles 2 de diciembre

9.00 horas: Prueba de Competencia Matemática 1 (M1)

15.00 horas: Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales

La prueba de Competencia Lectora consta de 65 preguntas, con un tiempo para completar de 2 horas y 30 minutos.

Por su parte, la prueba de Competencia Matemática 1 (M1) contiene 65 preguntas, que deben ser terminadas en 2 horas y 20 minutos.

En tanto, la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) tiene 55 preguntas, con un tiempo de 2 horas y 20 minutos.

La prueba electiva de Ciencias contiene 80 preguntas (54 preguntas módulo común y 26 preguntas módulo electivo), con un tiempo de 2 horas y 40 minutos.

Mientras que la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales tendrá 65 preguntas, con un tiempo de 2 horas.

PAES 2026: ¿Cuándo se publican los resultados?

Los resultados de la PAES 2026 se publicarán a las 8.00 horas del lunes 4 de enero de 2027.

Posteriormente, a las 13.00 de ese mismo día, comenzará el período de postulaciones, el que se extenderá hasta las 13.00 horas del 7 de enero.

El 18 de enero a las 12.00 se darán a conocer los resultados del proceso de selección.

Luego se comenzará con el proceso de matrícula, que tendrá distintas fechas durante enero.