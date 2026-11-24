El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes 24 de noviembre Alerta Temprana Preventiva para toda la Región Metropolitana por amenaza de incendios forestales, ante las condiciones meteorológicas que favorecen el inicio y la propagación de estos siniestros.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, a partir de los antecedentes técnicos proporcionados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según informó Senapred, la alerta permanecerá vigente desde este martes y hasta que las condiciones de riesgo permitan su levantamiento.

¿Qué implica la Alerta Temprana Preventiva?

La declaración contempla un reforzamiento de la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo, además de una mayor coordinación entre los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

El objetivo es fortalecer la preparación y permitir una respuesta oportuna ante eventuales emergencias por incendios forestales.

La medida se produce en medio del aumento de las temperaturas en la zona central del país, escenario que incrementa la preocupación por la posibilidad de nuevos focos de incendio.

Además, desde comienzos de noviembre se encuentra activo el anexo del Plan Nacional de Emergencia por amenaza de calor extremo, como parte de las medidas preventivas para la temporada estival.