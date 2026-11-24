Cerca de 250 mil pensionados podrían haber visto reducidas sus jubilaciones por retiro programado entre julio y octubre de 2026, producto de las pérdidas registradas por los fondos D y E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según cálculos de La Tercera, elaborados a partir de cifras de la Superintendencia de Pensiones, aproximadamente 247 mil personas habrían tenido un recálculo de sus jubilaciones durante esos cuatro meses en los multifondos más conservadores del sistema.

La estimación surge de los antecedentes expuestos por el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, ante la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que informó que alrededor de 80 mil pensionados registran un recálculo mensual en el conjunto de los multifondos.

Del total de afiliados pensionados que mantienen un saldo positivo en las AFP, un 66% se encuentra en el fondo D y un 11,1% en el E. Considerando esa distribución, se estima que 61.760 personas de ambos fondos tienen un recálculo mensual de sus pensiones.

El análisis también abordó el impacto sobre quienes contrataron rentas vitalicias. En septiembre, los ejercicios arrojaron caídas anuales de 10,3% para los hombres y de 10,4% para las mujeres del fondo E, mientras que en el D las bajas fueron de 5,7% y 5,8%, respectivamente.

La situación motivó el inicio de procedimientos sancionatorios contra las AFP para determinar su eventual responsabilidad en las pérdidas.