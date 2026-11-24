El precio del cobre volvió a caer este martes y cerró en US$ 5,46 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con un retroceso de 1,07% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El metal, principal producto de exportación de Chile, había cerrado el lunes en US$ 5,52 por libra. Con el resultado de este martes, el cobre se ubica cerca de 19% por debajo del máximo histórico de US$ 6,74 por libra que alcanzó el 17 de agosto.

En la LME, la tonelada métrica de cobre al contado se cotizó en US$ 12.035, mientras que los contratos a tres meses se transaron en 546,806 centavos de dólar por libra, con una caída de 0,94%.

Cobre profundiza caída durante noviembre

La corrección del metal se ha intensificado durante noviembre. El promedio del mes se ubica en US$ 6,09 por libra, muy por debajo de los US$ 6,59 de octubre, el mes con el promedio más alto del año.

En tanto, el promedio de 2026 llega a US$ 6,14 por libra, aunque todavía es 38,78% superior al de igual período de 2025.

La caída del precio coincidió con un nuevo aumento de los inventarios. Las existencias de cobre en las bodegas de la LME subieron 2,07% en la jornada y llegaron a 337.825 toneladas métricas, mientras que en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) aumentaron 11,59% en la semana, hasta 30.846 toneladas.

En la Bolsa de Nueva York (Comex), los inventarios alcanzaron las 731.882 toneladas.

Dólar y tasas de interés presionan al precio del cobre

El retroceso del cobre se da en un escenario de mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales. La fortaleza del dólar, que encarece las materias primas para los compradores que operan con otras monedas, y las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal han presionado a los metales industriales.

A ello se suman las dudas de los inversionistas sobre la rentabilidad de los millonarios desembolsos en infraestructura de inteligencia artificial, un sector que había impulsado las expectativas de demanda de cobre por la construcción de centros de datos.

La debilidad se extendió a otros metales en Londres. El aluminio cayó 2,53%, el estaño 1,03% y el níquel 1,02%, mientras que el plomo retrocedió 0,11%. El zinc fue la excepción, con un alza de 0,95%.

En el mercado de Nueva York, el cobre de alto grado para entrega en noviembre se cotizó en US$ 5,63 por libra en la jornada del lunes, mientras que en Shanghái los cátodos para entrega en diciembre se ubicaron en US$ 6,54 por libra, con impuestos incluidos.