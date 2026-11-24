Durante su participación en el Clúster Inmobiliario de EtMday 2026, Ignacio Torretti, cofundador y director Comercial y Desarrollo de Assetplan, señaló que la ley del 5% podría reactivar el interés por invertir en departamentos para arriendo.

El ejecutivo destacó que la posibilidad de acceder al incentivo a través de sociedades, bajo ciertas condiciones, podría volver a atraer a inversionistas de alto patrimonio. “Vuelve el interés de los altos patrimonios en invertir en renta residencial”, afirmó.

Cómo funcionará el impuesto del 5%

Desde el 1 de enero de 2027, la Ley 21.850 permitirá a las personas naturales optar por un impuesto único del 5% sobre el arriendo bruto, desde la tercera vivienda acogida al DFL 2. “Es a partir de la tercera propiedad”, explicó Torretti. Para acceder al régimen, la vivienda debe tener una superficie edificada de hasta 90 m² y arrendarse a personas no relacionadas.

Para las sociedades que opten por este régimen, Torretti destacó que “esa sociedad sea de giro exclusivo”, es decir, que su actividad se concentre en arrendar o explotar las viviendas que cumplan los requisitos. El ejecutivo describió el 5% como “exportable hasta la persona natural”. Según su interpretación, las rentas acogidas al régimen conservarían el tratamiento de impuesto único al distribuirse a los socios.

Mayor inversión podría reactivar la construcción

Torretti planteó que un repunte de la inversión podría traducirse en una mayor oferta para los arrendatarios y contribuir a reactivar la construcción, un sector intensivo en empleo. Según explicó, parte de la demanda por arriendo responde a personas que prefieren mantener flexibilidad mientras definen dónde trabajar o vivir. “En la medida que yo genere inversiones inmobiliarias, voy a generar ofertas para esos arrendatarios”, sostuvo.

Assetplan busca que comprar un departamento para arrendar se parezca lo más posible a una inversión financiera, explicó Torretti. El propietario entrega las llaves y la empresa se encarga de encontrar arrendatarios, cobrar el arriendo, hacer reparaciones y volver a colocar la unidad cuando queda vacante. Con su modelo Eleva, un mismo operador administra también el edificio completo, incluidos los gastos comunes y la mantención. Según Torretti, eso facilita la gestión y permite atender los problemas de los residentes en el mismo edificio.

El ejecutivo sostuvo que, en la experiencia de Assetplan, las unidades en edificios mejor mantenidos son más fáciles de arrendar y de revender. A nivel de mercado, cree que el incentivo puede facilitar la venta de quienes ya tienen una propiedad de inversión. “Lo que se pretende es que grandes fondos de inversiones o grandes inversionistas vuelvan a invertir y vuelvan a darle la liquidez que era lo que le faltaba al mercado”, dijo.

Torretti señaló que los precios de las propiedades llevan varios años estancados y que ve oportunidades en zonas que, a su juicio, fueron castigadas en exceso. Contó que ya se ha reunido con varios family offices que están evaluando opciones de inversión en renta residencial. “Volvió el apetito”, concluyó.