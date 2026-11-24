El dólar volvió a avanzar con fuerza frente al peso chileno este martes y cerró por sobre los $1.030, en una jornada marcada por el desplome del cobre y por reportes de que Estados Unidos se prepara para elevar los aranceles a sus principales socios comerciales.

El tipo de cambio cerró en $1.033, con un alza de $16,2 respecto de la sesión anterior, y se ubicó en su mayor nivel desde julio de 2022.

El avance se produjo pese a que el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, retrocedía cerca de 0,5% en la jornada, lo que muestra que la presión responde principalmente a factores que afectan al peso chileno.

El cobre, principal producto de exportación de Chile, cerró en US$ 5,46 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una caída de 1,07%. Durante la tarde, la presión sobre el metal se intensificó y sus futuros en la Bolsa de Nueva York (Comex) llegaron a caer 4,65%, hasta los US$ 5,37 por libra.

El petróleo, en cambio, avanzó. El WTI subió 1,65% y se ubicó en US$ 81,49 por barril, mientras que el Brent aumentó 1,58%, hasta los US$ 88,05.

Aranceles de Trump presionan al peso chileno

El principal detonante de la jornada fueron los reportes sobre una nueva ofensiva arancelaria de la administración de Donald Trump. Según informó el Wall Street Journal, Estados Unidos se prepara para subir los aranceles a las importaciones de China, la Unión Europea y otras 14 economías, en respuesta a los subsidios industriales de esos países, en reemplazo de los gravámenes que invalidó la Corte Suprema.

Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, explicó que “el principal catalizador de esta depreciación del peso chileno responde a las crecientes tensiones comerciales, luego de conocerse que Estados Unidos se prepara para aumentar los aranceles a China, la Unión Europea y otras 14 economías”.

“Esta situación incrementa la incertidumbre respecto al crecimiento económico global y las perspectivas de demanda de materias primas, especialmente desde China, principal consumidor de cobre a nivel mundial”, agregó.

El analista añadió que “el tipo de cambio local continúa avanzando pese a que el índice dólar retrocede cerca de un 0,5%, evidenciando que la debilidad del peso chileno responde principalmente al desplome del cobre, las tensiones comerciales y el deterioro del apetito por riesgo internacional“.

Desde el punto de vista técnico, Santillán sostuvo que el USDCLP está superando la zona de resistencia de los $1.026-$1.033. De consolidarse sobre estos niveles, podría buscar los $1.042 y posteriormente los máximos históricos cercanos a los $1.060 registrados en 2022.

A la baja, ubicó soportes en $1.026 y luego en la zona de $1.015 a $1.018, en caso de una recuperación del cobre o una moderación de las tensiones comerciales.

Analistas advierten nuevos riesgos para el tipo de cambio

Bastián Olea, account manager de XTB, afirmó que “el dólar se fortalece a nivel global ante una mayor aversión al riesgo y las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva, con el mercado descontando posibles nuevas alzas de tasas en Estados Unidos”.

“Mientras persista este escenario de incertidumbre internacional y debilidad en las materias primas, el tipo de cambio conserva su sesgo alcista, con la mira puesta en la resistencia intermedia de los $1.030 y, de extenderse el impulso, hacia los máximos de julio de 2022 en torno a los $1.060”, sostuvo.

Pese al alza del dólar, desde el Banco Central descartaron por ahora señales de disfuncionamiento.

En la presentación del Informe de Estabilidad Financiera, el consejero Kevin Cowan sostuvo que “la visión general es que el mercado cambiario ha funcionado con normalidad, no hemos visto excepciones severas que hagan pensar que la fijación de precios está reflejando algún patrón que no sea de equilibrio”.