Los senadores del Partido por la Democracia (PPD) se reunieron este martes para abordar el “caso firmas” y apuntaron contra el senador Juan Luis Castro (PS), a quien le exigieron que pida disculpas públicas a la senadora Ximena Órdenes (PPD).

Tras la reunión, Ricardo Celis (PPD) manifestó su solidaridad con Órdenes y calificó de “imprudente” el retiro de los permisos constitucionales de la senadora y de Fidel Espinoza (PS) mientras ambos acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira oficial por Asia.

“Creemos que lo que ha ocurrido es un hecho imprudente que no corresponde a las relaciones de buen trato y de respeto a las normas y reglas que corresponden llevar adelante en una relación de comité y, además, en lo que corresponde al Senado de la República”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que desde el partido esperan que Castro le pida disculpas públicas a Órdenes. “Creemos que el senador y presidente del comité Juan Luis Castro debe darle disculpas públicas expresas a la senadora Órdenes“, señaló.

Asimismo, planteó que Castro “debe reconsiderar su permanencia en la dirección del comité PS-PPD y Partido Liberal“.

“Nosotros creemos que el buen sentido común va a hacer que él tome esa decisión, pero esperemos que esa sea una decisión que él decida en el momento, el cómo y qué va a hacer en relación a aquello”, añadió.

Además, mencionó que en el partido consideran que corresponde una compensación por lo ocurrido, aunque aclaró que todavía no la tienen “definida”.

“Finalmente, creemos que corresponde una compensación que no tenemos definida en este momento, que la vamos a compensar justamente con el resto del comité por la afectación y el daño que se ha efectuado a nuestra bancada y en particular en la persona de la senadora Órdenes”, explicó.

Con todo, Celis remarcó que entre el PS y el PPD “no hay cisma, ni quiebre, ni nada” tras el episodio en el Senado.

“Hemos hecho estos puntos súper concretos porque lo hemos conversado consensuadamente y con toda la seriedad que corresponde”, cerró.