La mañana de este martes se dio a conocer el fallecimiento, a los 98 años, de la destacada actriz Delfina Guzmán.
“Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela. Su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales”, señaló su familia en un comunicado.
El Gobierno decretó duelo oficial para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre debido a la muerte de la intérprete, a modo de “reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país”, detallaron desde el Ejecutivo a través de sus redes sociales.
Hoy y durante los próximos días será la despedida de la destacada intérprete, con actividades que se extenderán durante tres jornadas:
Martes 24
- El velorio de Delfina Guzmán comenzará a las 17:00 horas en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional, ubicado en Morandé 25 (Santiago), extendiéndose hasta las 21:00 horas.
Miércoles 25
- El miércoles 25 se podrá concurrir desde las 10:00 de la mañana al Teatro Nacional.
Jueves 26
- El jueves 26 de noviembre se realizará una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, sin detallarse hasta el momento el horario. Luego, el cortejo fúnebre realizará un paso por la Pérgola de las Flores, para luego seguir el recorrido hasta el cementerio, donde se llevará a cabo una despedida íntima.
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