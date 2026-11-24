La mañana de este martes se dio a conocer el fallecimiento, a los 98 años, de la destacada actriz Delfina Guzmán.

“Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela. Su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales”, señaló su familia en un comunicado.

El Gobierno decretó duelo oficial para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre debido a la muerte de la intérprete, a modo de “reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país”, detallaron desde el Ejecutivo a través de sus redes sociales.

Hoy y durante los próximos días será la despedida de la destacada intérprete, con actividades que se extenderán durante tres jornadas:

Martes 24

El velorio de Delfina Guzmán comenzará a las 17:00 horas en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional, ubicado en Morandé 25 (Santiago), extendiéndose hasta las 21:00 horas.

Miércoles 25

El miércoles 25 se podrá concurrir desde las 10:00 de la mañana al Teatro Nacional.

Jueves 26