Esta mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 132 votos la iniciativa que busca establecer un marco integral de protección de niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales.

El proyecto prohíbe el registro, acceso y el uso de redes sociales a menores de 14 años. También determina que los adolescentes entre los 14 y 17 años podrán utilizar las redes bajo ciertas condiciones de seguridad y privacidad.

La normativa prohíbe el acceso de menores de 18 años a plataformas de apuestas en línea, pornografía y contenido personal bajo suscripción. Este último punto rige tanto para creadores de contenido como para suscriptores.

Asimismo, prohíbe el diseño algorítmico adictivo dirigido a los menores, el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática y los sistemas de recompensas asociados al tiempo de permanencia en las plataformas.

La propuesta considera que estas restricciones no aplican a los servicios de mensajería privada directa y correo electrónico. Tampoco a plataformas educativas, servicios digitales del Estado, financieros, sanitarios y de emergencia, entre otros.

La iniciativa fue presentada por el diputado y presidente de la comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Daniel Manouchehri. Ahora, el proyecto pasará a segundo trámite al Senado.