La tarde de este martes, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte de Chile.
¿Cuál fue la magnitud del temblor?
De acuerdo con la información dada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 17:27 horas y alcanzó una magnitud de 4,7.
En concreto, el movimiento telúrico ocurrió a 25.06 kilómetros al suroeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo, a una profundidad de 26.59 kilómetros.
PRELIMINAR Hora Local: 2026/11/24 17:27:57, mag: 4.7, Lat: -30.95, Lon: -71.48, Prof: 26.59, Loc: 25.06 km al SO de Punitaqui
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 24, 2026
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