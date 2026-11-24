La tarde de este martes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 1 debido a una emergencia médica.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio se encontraba disponible solo entre San Pablo a Baquedano/Tobalaba a Los Dominicos.

En concreto, las estaciones de la Línea 1 que estuvieron cerradas son: Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones (combinación Los Leones #L6 #L1 suspendida).

“L1 vuelve a estar operativa. Toda la red se encuentra disponible“, señalaron en redes sociales.