Estados Unidos se prepara para elevar los aranceles a China, la Unión Europea y otras 14 economías, a las que acusa de perjudicar a las empresas estadounidenses al subsidiar su producción industrial.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el representante comercial de EE.UU. (USTR), Jamieson Greer, daría a conocer esta misma semana los resultados de una investigación de varios meses sobre los subsidios industriales de esas economías, aunque las fuentes advirtieron que los plazos podrían cambiar.

Greer ha planteado que los subsidios y otros apoyos estatales han generado un exceso de capacidad industrial en los países investigados, lo que permite a sus empresas inundar los mercados globales con productos más baratos y perjudicar a los productores estadounidenses.

La medida se enmarca en el esfuerzo de la administración de Donald Trump por reponer los aranceles que la Corte Suprema anuló en febrero.

La investigación se abrió en marzo, tras ese fallo, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles si considera que otros países incurren en prácticas comerciales desleales.

El anuncio implicaría alzas de aranceles para China, Japón, Corea del Sur y los 27 países de la Unión Europea, entre otros. Los nuevos gravámenes cubrirían la mayoría de los productos que exportan esas economías, aunque probablemente excluirían bienes industriales como el acero, el aluminio y los automóviles, que ya están sujetos a aranceles bajo otra normativa de seguridad nacional.

¿Qué países enfrentarían mayores aranceles de Estados Unidos?

Las tasas finales aún no están definidas, pero funcionarios del gobierno han reiterado que buscan imponer aranceles similares a los que Trump fijó en 2025, antes de que la Corte Suprema los anulara.

Los países que alcanzaron acuerdos comerciales con la administración Trump verían reflejados esos pactos en sus tasas. Así, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur enfrentarían aranceles de 15% o menos, mientras que economías como Vietnam e India podrían enfrentar tarifas más altas, según sus acuerdos con Washington.

China, en tanto, recibiría un arancel más alto que la mayoría, ya que el gobierno estadounidense considera que sus subsidios son particularmente amplios y distorsionadores para la economía global.

Según el medio consignado, la administración también podría incluir una cláusula que le permita subir las tarifas si el exceso de capacidad industrial de esos países empeora o si no realizan cambios en futuras negociaciones con EE.UU.

Los nuevos aranceles se sumarían a los de otra medida, anunciada en julio, que busca sancionar a los países que no bloqueen el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Esa acción fijó tarifas de entre 10% y 12,5% para un grupo de 60 economías, aunque está siendo impugnada en los tribunales.

Anuncio arancelario impacta en el cobre y el dólar en Chile

El anuncio podría desviar la atención de la polémica en torno a Nvidia y su CEO Jensen Huang, en medio de cuestionamientos de parlamentarios de ambos partidos a la postura de la administración frente a China por el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial hacia ese país.

Las noticias impactaron en los mercados. El cobre, principal producto de exportación de Chile, cayó 1,07% en Londres hasta US$ 5,46 por libra, y sus futuros en Nueva York llegaron a retroceder más de 4% durante la tarde.

En Chile, el dólar subió $16,2 y cerró en $1.033, su mayor nivel desde julio de 2022.