Esta tarde, el senador Ricardo Celis (PPD) informó que la bancada solicitó al senador Juan Luis Castro (PS) ofrecer disculpas púnlicas a su par Ximena Órdenes (PPD) y reconsiderar su continuidad como jefe del comité, tras la controversia por el retiro de la firma de la legisladora.

En conversación con Hoy es Noticia, Celis entregó los detalles de la reunión que sostuvieron los senadores de la colectividad durante esta tarde. En la instancia manifestaron su solidaridad con Órdenes.

Celis reveló que acordaron cuatro puntos: solicitar disculpas públicas a Castro, pedirle que reconsidere su permanencia en la jefatura del comité, conversar una eventual compensación por el daño causado y respetar los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Celis, senador PPD, tras reunión por caso firmas: "Fijamos cuatro puntos: que el senador Juan Luis Castro dé una explicación y una disculpa pública; que reconsidere su permanencia a la cabeza del comité; que se fije un mecanismo de compensación por el daño causado; y que podamos generar y respetar los protocolos" @matiburgos

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Al preguntarle por la responsabilidad de Castro, Celis sostuvo que el senador cometió “un error garrafal, una acción imprudente“, y enfatizó que es él quien tiene la responsabilidad administrativa como jefe del comité del Partido Socialista.

“El acto de solicitar el permiso constitucional u otros permisos son actos personalísimos. Yo lo solicito, yo lo retiro, es un acto personalísimo“, señaló, cuestionando que la firma de Órdenes fuera retirada sin que ella estuviera al tanto.

Pese a la polémica, el representante de la Araucanía descartó que el episodio ponga en riesgo la alianza entre el PPD y el PS. “El socialismo democrático, aunque esté resfriado, goza de buena salud“, afirmó, agregando que tampoco está en juego el acuerdo administrativo que contempla que durante el siguiente periodo el senador Alfonso de Urresti (PS) presida el Senado.

Por otro lado, Celis evitó calificar lo ocurrido como una falsificación de firma. En su lugar, indicó: “Lo que sí sé es que hubo un acto imprudente que no correspondía en lo administrativo”.

Finalmente, al ser consultado por las consecuencias políticas del caso, reconoció que se trató de un “autogol” de la oposición, aunque también apuntó a que la derecha ha sacado provecho de la controversia.