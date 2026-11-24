La participación de la diputada Pamela Jiles (PDG) en la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quedó en duda luego de que la parlamentaria presentara una licencia médica por 14 días. La Cámara acordó votar el libelo el lunes 30 de noviembre, fecha que coincide con el período de licencia.

Según el certificado firmado por Víctor Hellwig Tolosa, abogado oficial mayor de la Subsecretaría Legislativa de la Cámara de Diputados, la licencia de Jiles comenzó a regir este martes 24 de noviembre.

Jiles ha sido una de las voces del PDG que se han pronunciado a favor del libelo contra Rabat por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. En conversación con Tolerancia Cero, la diputada sostuvo que, a su parecer, “la acusación constitucional es plausible en los tres capítulos”.

Sin embargo, advirtió un cambio en el respaldo al libelo dentro de su bancada. Según Jiles, “existen, curiosamente, menos votos afirmativos en principio hacia la acusación que los que existían la semana pasada”.

En ese contexto, emplazó a sus pares y señaló que sería “tremendamente lamentable que la acusación constitucional a Rabat se perdiera porque unos votos del PDG estuvieron disponibles para permitir la impunidad a pedófilos”.

“Creo que eso sería muy difícil de explicar a nuestro electorado”, añadió.

Según información recabada por CNN Chile, la diputada Zandra Parisi (PDG) también presentaría una licencia médica en las próximas horas.