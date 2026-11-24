El actor nacional Francisco Reyes despidió este martes a la emblemática actriz Delfina Guzmán, quien murió a los 98 años, tras haber compartido con ella numerosos proyectos en el teatro y la televisión chilena.

Reyes trabajó con la intérprete en recordadas teleseries como Sucupira y Pampa Ilusión y en montajes como Copenhague, el último trabajo conjunto, destacando la energía y curiosidad que la caracterizaron hasta el final.

Tras conocerse la noticia, Reyes habló con la prensa y afirmó que pudo visitarla antes de viajar a Madrid y aseguró que partió “feliz y agradecida”.

Asimismo, expresó que “era exquisito trabajar con ella. Trabajé en televisión harto con ella y en teatro, y siempre estaba alucinada con el trabajo. Estaba absolutamente entregada a la pega, pero con un alma de búsqueda, inquieta”.

Al respecto del legado que dejó la actriz. Reyes apuntó a su vocación y mirada ante las adversidades: “La entrega absoluta, la convicción de que el arte era la forma de salvar a la humanidad, el positivismo, el humor para enfrentar las dificultades”.

Agregó que “desde el momento en que sintió que tenía que ser actriz y que el arte era fundamental en la existencia del ser humano, se entregó absolutamente contra viento y marea”.

Por otra parte, sostuvo emocionado que “es una mujer a la cual hay que agradecer enormemente su espíritu, su entrega, su lucha por el arte en este país. Y solo recordarla con una felicidad y una alegría inmensa“.

El actor añadió que la intérprete siempre recibió y devolvió afecto tanto del público como de sus compañeros de oficio: “Ella amaba mucho y nosotros la amábamos también“.

Sobre su despedida, Delfina Guzmán es velada este martes y miércoles en el Teatro Nacional Chileno (Morandé 25, Santiago), mientras que el jueves se oficiará una misa en su honor en la Catedral de Santiago, a las 11:00 horas.