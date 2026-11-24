El ministro de Vivienda, Iván Poduje, vivió un tenso cruce con Javier Gómez, abogado de Milovan Kegevic, quien fue presidente electo de la Federación de Tenis de Chile, y luego inhabilitado por diversas causas judiciales que se investigan en su contra.

El presidente electo se atrincheró en la sede de la organización, a la espera de que la justicia se pronuncie sobre su situación. En este contexto, el ministro Poduje ordenó el desalojo inmediato del recinto, argumentando que se trata de un terreno fiscal.

Durante esta mañana, el secretario de Estado llegó hasta el lugar para exigir que Kegevic y las demás personas presentes abandonaran el inmueble.

En medio de la intervención, Poduje protagonizó un tenso intercambio a gritos con el abogado Javier Gómez. “Hay usurpación“, advirtió el ministro, mientras que el defensor respondió cuestionando la medida: “¿Salió sentencia del tribunal? Tenemos audiencia el 18”.

Ante esto, el titular del Minvu sostuvo que no existía un juicio pendiente, lo que llevó a Gómez a acusarlo de mentir. “¿Pueden sacar a este sujeto, por favor?”, replicó Poduje, quien insistió: “Nosotros somos dueños legales de este terreno que ustedes están usurpando”.

En horas de la tarde, Poduje, junto a su par de Deportes, Francisco Riveros, anunció que alcanzaron un acuerdo para traspasar el terreno a manos del Estado.

“Estamos acá en el terreno Cerro Colorado con mi colega, el ministro Francisco Riveros, y luego de momentos tensos, otros no tan tensos, ha salido humo blanco: hemos logrado una solución pacífica con los trabajadores y los actuales administradores, y el terreno va a ser entregado a Serviu en un par de horas”, confirmó Poduje.

Ahora, desde el Minvu confirmaron que esta semana el Serviu traspasará la administración del terreno al Ministerio del Deporte para convertirlo en un campo deportivo, mientras que Vivienda continúa su trabajo para formar un proyecto habitacional.