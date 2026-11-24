El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, manifestó su preocupación por el proyecto de un centro de almacenamiento de datos que se evalúa en Bajos de Mena.

De acuerdo con The Clinic, la inmobiliaria STPA estaría trabajando en la construcción del “Centro de Almacenamiento de Datos Puente Alto”, que se ubicaría en la Autopista Acceso Sur a Santiago.

Ante la falta de claridad sobre la construcción del recinto, la Municipalidad de Puente Alto ofició al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para aclarar si el proyecto será sometido a evaluación ambiental.

“Esta Municipalidad rechaza dicha conclusión, toda vez que se trata de un megaproyecto que, por su naturaleza, envergadura y localización, no puede ser eximido de una evaluación ambiental”, dice el oficio.

El municipio reclamó también que “el megaproyecto se emplaza en una región declarada zona saturada, en las proximidades de las villas consolidadas del sector de Bajos de Mena y a escasa distancia del humedal urbano del río Maipo, circunstancias que, en su conjunto, hacen imprescindible su ingreso al sistema, conforme a los fundamentos que paso a exponer”.

Esto se da luego de que el Gobierno decidiera crear una mesa permanente para acelerar la inversión en centros de datos en Chile y la construcción de estos recintos, una decisión que preocupa a Toledo.

“No queremos que en Puente Alto ocurra lo mismo que en Cerrillos”

Toledo indicó al medio antes citado que el proyecto “preocupa profundamente, sobre todo ante la iniciativa del Gobierno de levantar mesas de trabajo para acelerar la instalación de data centers en Chile”.

“Vemos con inquietud una postura que busca flexibilizar las guías ambientales, donde el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los vecinos están siendo postergados por un afán económico y político que pretende saltarse los procesos de medición”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “nos parece impresentable que desde el Ejecutivo se levanten mesas para saltarse los protocolos y normativas debidamente establecidas, facilitando instalaciones perjudiciales sin evaluación previa ni participación ciudadana”.

“No queremos que en Puente Alto ocurra lo mismo que en Cerrillos, que el SEA descarte la pertinencia de un estudio y el proyecto termine instalándose a puertas cerradas, sin consulta ciudadana y sin la certeza de que no habrá daños ambientales o a la salud de quienes viven en el entorno”, remarcó.

Respecto del oficio, explicó que el municipio lo presentó para que se escuche su postura. “Para nosotros es intransable que se realice un Estudio de Impacto Ambiental. Es fundamental saber con certeza si la instalación de un data center en Puente Alto afectará o no la salud de nuestros vecinos y vecinas”, puntualizó.

“Como municipio, consideramos prioritario escuchar y hacer nuestras las inquietudes que está levantando la sociedad civil frente a este tipo de proyectos”, cerró.