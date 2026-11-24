Este martes, el Gobierno liderado por el Presidente José Antonio Kast, emitió un pronunciamiento oficial y condenó el atentado perpetrado mediante un coche bomba en la ciudad de Villavicencio, en Colombia.

Mediante una declaración pública en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió su apoyo y respaldo a las autoridades y ciudadanos de Colombia tras la explosión.

“El Gobierno de Chile condena el atentado perpetrado mediante un coche bomba en la ciudad de Villavicencio, Colombia, que provocó grandes daños materiales en los alrededores de la Gobernación del Meta”, expresó el comunicado.

En esa línea se expresó que “el Gobierno manifiesta su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia, así como con las personas y familias afectadas por este hecho, y expresa sus deseos de pronta recuperación a los heridos“.

Comunicado de prensa. https://t.co/b2vjtyrZWG — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) November 24, 2026

¿Qué sucedió en Colombia?

El hecho ocurrió durante la noche del lunes pasado, en la plaza de la Gobernación. del departamento de Meta en Villavicencio en Colombia que provocó considerables daños materiales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Meta, hay 23 heridos y hasta el momento no se ha reportado ningún fallecido.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado y calificó a los responsables de “miserables y cobardes”.

Asimismo, argumentó que el atentado se debe a que “el narcoterrorismo está desesperado” frente a la”manera decidida” con que la Fuerza Pública lo combate desde su llegada al presidencia.