El senador Juan Luis Castro (PS) acogió este martes una de las peticiones de los senadores del Partido por la Democracia (PPD) y ofreció disculpas públicas a la senadora Ximena Órdenes.

A través de sus redes sociales, Castro se disculpó con la senadora a raíz del “caso firmas”, luego de que se retiraran los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS) mientras ambos participaban en la gira del presidente José Antonio Kast por Asia.

“Quiero reiterar públicamente mis sinceras disculpas a la senadora Ximena Órdenes, tal como se las expresé personalmente esta mañana. Comprendo su molestia y lamento lo ocurrido con el retiro y la posterior restitución de su permiso constitucional”, señaló.

“Tengo por ella un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República”, añadió.

Quiero reiterar públicamente mis sinceras disculpas a la senadora Ximena Órdenes, tal como se las expresé personalmente esta mañana. Comprendo su molestia y lamento lo ocurrido con el retiro y la posterior restitución de su permiso constitucional. Tengo por ella un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República. @ximenaordenes — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) November 24, 2026

El PPD había solicitado las disculpas públicas tras una reunión de sus senadores para abordar la situación que atraviesa el socialismo democrático.

Los senadores del PPD también pidieron una “compensación”, que la colectividad aún no ha definido, y plantearon que Castro reconsidere “su permanencia en la dirección del comité PS-PPD y Partido Liberal”.

“Nosotros creemos que el buen sentido común va a hacer que él tome esa decisión, pero esperemos que esa sea una decisión que él decida en el momento, el cómo y qué va a hacer en relación a aquello”, sostuvo el senador Ricardo Celis (PPD).