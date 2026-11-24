Wall Street cerró este martes con resultados mixtos, en una jornada en que las acciones tecnológicas devolvieron parte del fuerte rally del lunes, mientras los inversionistas evaluaban los reportes sobre una nueva ola de aranceles de Estados Unidos.

El Dow Jones subió 0,86% y cerró en 50.021,91 puntos, con lo que volvió a ubicarse sobre la barrera de los 50.000 puntos. En cambio, el S&P 500 cayó 0,49%, hasta las 7.201,68 unidades, y el Nasdaq Composite retrocedió 1,48%, hasta los 23.733,54 puntos.

La sesión se produjo después de una de las mejores jornadas del año para la bolsa estadounidense. El lunes, el Nasdaq Composite se disparó 6,51%, el S&P 500 avanzó 4,73% y el Dow Jones ganó 3,01%, impulsados por la decisión del directorio de Nvidia de reintegrar a Jensen Huang como presidente y CEO de la compañía.

Ese impulso se diluyó este martes en el sector de semiconductores. El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó 7,88%, con fuertes caídas en los principales fabricantes de chips. Micron se hundió 11,01%, AMD cayó 8,86% e Intel retrocedió 8,15%.

Nvidia, en tanto, bajó 5,86% y cerró en US$ 155,38 por acción, en su primera sesión completa tras el regreso de Huang. La compañía informó el lunes que el directorio votó de forma unánime su reintegro, luego de una serie de reuniones en las que quedó “satisfecho respecto de la franqueza de Huang y su capacidad para liderar Nvidia”, y tras recibir la opinión de altos funcionarios del gobierno de EE.UU.

Otras compañías ligadas a la inteligencia artificial también cayeron. Broadcom retrocedió 3,98%, los ADR de TSMC bajaron 3,96%, Oracle cayó 3,68% y CoreWeave se desplomó 11,85%.

Anthropic cae bajo su precio de colocación

Anthropic, por su parte, cayó 6,54% y cerró en US$ 81,91 por acción, por primera vez por debajo de su precio de colocación de US$ 83 desde su debut en bolsa el 19 de noviembre. Durante la sesión, los títulos de la desarrolladora de Claude llegaron a tocar un mínimo de US$ 75,65.

Entre las grandes tecnológicas, los resultados fueron dispares. Meta cayó 1,30%, Amazon 1,21% y Alphabet 1,08%, mientras que Apple subió 1,43% y Microsoft avanzó 0,74%. Tesla terminó prácticamente sin cambios, con una leve baja de 0,20%.

El Dow Jones, en tanto, se vio favorecido por la rotación hacia acciones de sectores más tradicionales. Nike se disparó 5,89% y Walmart avanzó 2,11%.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió levemente y se ubicó en 4,93%, mientras que el VIX, conocido como el “índice del miedo”, bajó 0,98% hasta los 26,36 puntos.