Este martes se dio a conocer un certificado odontológico que indica reposo por 14 días a la diputada Zandra Parisi (PDG). El período incluye el lunes 30 de noviembre, fecha fijada para votar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a pederastas.

De acuerdo con un certificado médico fechado este martes 24 de noviembre, la diputada acudió de urgencia a una clínica odontológica debido a un problema asociado a un implante dental.

Según el documento, la parlamentaria fue sometida a un procedimiento de urgencia en el que se le extrajo el implante. Tras la intervención, se le indicó “reposo por 14 días”, lo que dejó en duda su participación en la votación del libelo contra Rabat.

También está en incertidumbre la participación de su compañera de bancada Pamela Jiles, quien presentó ante la Cámara de Diputados una licencia médica por 14 días a partir de este martes.

Jiles sostuvo que respalda la acusación constitucional en Tolerancia Cero, ya que señaló que le parece que el libelo es “plausible en los tres capítulos”.

Además, había advertido que en el PDG “existen, curiosamente, menos votos afirmativos en principio hacia la acusación que los que existían la semana pasada”.

Cabe recordar que los votos del PDG podrían ser clave para el Gobierno si el oficialismo no vota en bloque para rechazar la acusación constitucional contra Rabat.