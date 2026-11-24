La presidenta de Chile Actores, Esperanza Silva, manifestó que es “una pena” que la actriz Delfina Guzmán haya fallecido sin recibir el Premio Nacional de las Artes.

En conversación con Página 7, Silva destacó la trayectoria de Guzmán, quien falleció a los 98 años, y aseguró que su muerte representa “una gran pérdida para nuestro país (…) para la cultura”.

Fue “una mujer brillante, talentosa, generosa, muy buena amiga, aguda con un sentido del humor realmente espectacular, valiente, corajuda, rompió códigos para salir adelante, se dedicó al arte cuando era muy mal visto ser artista, una gran mujer, una gran compañera, una gran amiga, una gran colega; estamos todos acá bastante consternados”, señaló.

La actriz remarcó que Guzmán dejó “un legado inmenso, sobre todo en relación a lo que es ser artista, lo que significa ser artista, un artista comprometido con su pueblo, comprometido con la gente”.

Al lamentar que Guzmán no recibiera el Premio Nacional en vida, Silva recordó la emoción con que la actriz recibió el reconocimiento de sus colegas.

Es “una pena, una pena. Ella recibió muy emocionada el premio a la trayectoria de los ‘Premios Caleuche, gente que se transforma’, que entrega Chile Actores. Estaba muy emocionada por ese premio porque se lo entregan sus colegas”, comentó.

“Y efectivamente el Premio Nacional, otra persona más que se va sin Premio Nacional y que realmente lo merecía muchísimo”, aseguró.