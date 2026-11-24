Tras descartar en un primer momento un compromiso con el Partido Nacional Libertario (PNL) por los tratamientos de hormonización en menores de 18 años, la ministra de Salud, May Chomali, reconoció que hubo un acuerdo con diputados de distintas bancadas, incluida la del PNL, respecto a los tratamientos hormonales a menores de edad.

En una publicación del Ministerio de Salud en redes sociales sobre la polémica por los tratamientos hormonales, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, preguntó: “Y tenían o no un acuerdo con los parlamentarios nacional libertarios?”.

La pregunta de Kaiser surgió luego de que el partido advirtiera que podría presentar una acusación constitucional contra Chomali tras el rechazo de la indicación que buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de edad.

Según el PNL, el Gobierno se habría comprometido con la colectividad a que la indicación sería aprobada en el Senado.

No obstante, la titular de Salud descartó entonces la existencia de dicho compromiso. “Se han dicho cosas que, desde mi punto de vista, no son ciertas. Nosotros no hemos hecho compromiso con el Partido Libertario; por lo tanto, no entiendo de dónde sale esta acusación constitucional”, sostuvo.

Las declaraciones de Chomali causaron molestia en el PNL, que en los últimos días no ha descartado seguir adelante con el libelo contra la secretaria de Estado.

Chomali aclara el alcance del acuerdo con diputados de distintas bancadas

Al día siguiente, la ministra de Salud respondió a la pregunta de Kaiser.

“Quisiera aclarar que hubo un acuerdo con varios diputados de distintas bancadas, incluida la del Partido Nacional Libertario. Esto era trabajar en revisar orientaciones técnicas, circulares y una indicación, que abordara diversas materias relacionadas con la identidad de género”, aclaró.

De acuerdo con The Clinic, Chomali también convocó a dirigentes del partido al ministerio para debatir sobre los tratamientos de hormonización en menores de 18 años.