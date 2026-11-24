El exministro de Agricultura y candidato a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Antonio Walker, cuestionó este martes el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los gremios de camioneros a raíz del paro.

En CNN Prime, Walker sostuvo que “el paro de los camioneros fue súper injusto para los sectores productivos”.

#CNNPrime | Antonio Walker, candidato a presidir la CPC, por paro de camioneros: “El paro de los camioneros fue súper injusto para los sectores productivos, porque a todos nos han aumentado los costos de producción” @tv_monica

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Al explicar su postura, la exautoridad señaló que “a todos nos han subido los costos de producción y fundamentalmente los costos del flete terrestre se traspasaron a los sectores productivos”.

En esa línea, criticó que el que los “camioneros corten la carretera es una medida de fuerza que no tiene nada que ver con una negociación“.

“Es un chantaje y una de las misiones del Estado de Chile es resguardar el orden público”, remarcó.

Al ser consultado sobre la postura que le habría gustado que adoptara la administración de José Antonio Kast ante el paro de camioneros, respondió: “A mí me hubiera gustado la conversación, que nunca se hubiera negociado frente a una medida de fuerza como tomarse las carreteras, que no se hubiera cedido”.

#CNNPrime | Antonio Walker, candidato a presidir la CPC, por actuar del Gobierno frente al paro de camioneros: “Me hubiera gustado que nunca se hubiera negociado frente a una medida de fuerza como tomarse una carretera. Es muy mal precedente” @tv_monica

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En su opinión, aquello sienta un “muy mal precedente” para el Gobierno. Walker comparó la situación con el paro de camioneros de 2019, durante su período como ministro de Agricultura. Si bien recalcó que es importante llegar a acuerdos, insistió en que “no podemos aceptar medidas de fuerza que alteren el orden público”.

“¿Qué le vamos a decir después a los estudiantes? ¿O a los funcionarios públicos? ¿O a los funcionarios de salud? ¿A los mismos empresarios? Que siempre hablamos de que, por Dios, qué importante es la certeza jurídica”, añadió.

Así las cosas, enfatizó que “no podemos justificar nunca un chantaje. Porque eso no es una negociación. Nunca podemos justificar una medida de fuerza. Cuando se instaura una medida de fuerza, no se negocia”.

“Es una recesión económica sin apellido”

El exministro sostuvo que el país vive una “recesión económica sin apellido”.

“Yo diría que es una recesión económica porque también en el tercer trimestre hemos tenido un decrecimiento de un 1,1% de nuestra economía; teníamos otra expectativa y vamos a tener un año 2026, del punto de vista económico, prácticamente sin crecimiento y con un leve decrecimiento”, precisó.

Walker también abordó el “bencinazo” y comparó el gasto del Estado con el que, según él, se habría registrado si el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) se hubiera aplicado de la misma forma que en gobiernos anteriores.

“Si se aplicaba el Mepco a la fecha de hoy, hubiéramos tenido un gasto de USD$ 4.000 millones de parte del Estado. El gasto real a la fecha ha sido de USD$ 3.200 millones. O sea, hay una diferencia de USD$ 800 millones“, explicó.

No obstante, puntualizó que dicha decisión ha tenido un “costo en el crecimiento económico”. “Ha habido un costo en un aumento de la inflación en forma muy importante y también ha habido un efecto muy importante en la vida de las personas”, detalló.

En ese sentido, afirmó que él habría aplicado la medida de manera más gradual. “Yo creo que el ministro (Jorge) Quiroz no tomó en cuenta estos 8 factores externos, como el crecimiento económico, como la inflación, como el impacto que iba a tener en aumentar los costos de producción en muchos sectores”, indicó.

“Esto debiera haberse hecho en forma más pausada, más gradual, ¿no?, para evitar un shock tan fuerte“, agregó.

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