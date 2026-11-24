Este martes, el diputado y presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, Raúl Soto (PPD), confirmó que la votación del libelo en la Sala de la Cámara se realizará el próximo lunes 30 de noviembre.
Cabe recordar que parlamentarios oficialistas habían manifestado estar a favor de que este se votara en sala este sábado 28 de noviembre, ya que hay diputados que presentaron licencias médicas y otros tienen viajes programados.
Tras ello, Soto recalcó que “existe un acuerdo entre la presidencia de la comisión revisora, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, el ministro Segpres, José García Ruminot, y el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros. La comisión termina su trabajo el viernes, dentro del plazo, y la votación en Sala se hará el lunes 30“.
El también presidente del PPD espera que el itinerario ya acordado se respete, ya que si no es así, “sería actuar de mala fe y hablaría mal de quienes firmaron ese acuerdo“.
El diputado también confirmó que enviaron oficios al presidente José Antonio Kast para aclarar si él estaba al tanto de los decretos y que, si de alguna forma, los validó.
“Hay versiones encontradas. Al comienzo, el ministro Rabat dijo que el presidente no sabía. Sin embargo, los decretos dicen que se dictan por orden del presidente de la República. Después, el presidente Kast asumió la responsabilidad, y eso contradice lo que dijo su propio ministro. Uno de los dos está mintiendo o tiene una versión equivocada, y eso es justamente lo que la comisión quiere aclarar”, cerró.
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