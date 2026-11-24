La comisión mixta de Presupuestos acordó reponer los recursos destinados a los Sitios de Memoria, en el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2027, en la partida del Ministerio de Justicia y del Ministerio de las Culturas.

La propuesta del Ejecutivo contempla incorporar una glosa que obligue a las instituciones que forman parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a publicar semestralmente información sobre su estado financiero.

La asignación generó diferencias al interior del oficialismo, aunque fue respaldada por representantes de Chile Vamos. En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) defendió la reposición de los fondos y sostuvo que la defensa de la memoria histórica no es incompatible con ser de derecha.

“Yo entiendo que muchas veces los sitios de memoria han sido desafortunadamente administrados con criterios más ideológicos que de sentido histórico. Pero yo de verdad creo que ser de derecha no es incompatible con defender la memoria histórica de un país, y por lo tanto acá yo valoro que el gobierno lo que está haciendo es precisamente lo sensato, defender el principio y al mismo tiempo exigir transparencia, información para que hagamos las cosas bien”, apuntó.

Por su parte, el parlamentario Jaime Coloma (UDI) se abstuvo de la votación, señalando que la incorporación de la glosa informativa modificó su postura inicial frente a la asignación.

“Yo iba a votar en contra de estos fondos, pero creo que es un gran valor la entrega de la glosa informativa, lo cual nos va a dar transparencia para saber cómo se están gastando estos fondos, quiénes son los distintos beneficiarios, porque hay que decirlo, hay una nebulosa en relación a este tema y creo que esto a lo menos nos va a traer algo más de información que año tras año nos va a permitir ver qué hacer con estos fondos”, afirmó.

Finalmente, la reposición de los $1.879 millones destinados a Sitios de Memoria fue aprobada por seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.