El dólar cerró este martes en $1.033,5 en Chile, tras registrar un alza de $16,7 respecto de la jornada anterior, según datos de Bloomberg.

Con este resultado, la divisa estadounidense alcanzó su mayor cotización desde el 14 de julio de 2022, jornada en la que cerró en $1.048 y llegó a un máximo histórico intradía de $1.061, según datos de Bloomberg.

En aquella oportunidad, la fuerte depreciación del peso chileno llevó al Banco Central a anunciar un programa de intervención cambiaria por US$25.000 millones. Tras la medida, el dólar retrocedió hasta los $973 en la sesión siguiente.

El avance del dólar se suma al del pasado viernes 20 de noviembre, cuando la divisa llegó a los $1.021, de acuerdo con cifras de la Bolsa Electrónica de Chile.