La empresa chilena Aguas Santa Amalia S.A., responsable de la marca Andes Mountain Water, solicitó su liquidación voluntaria tras enfrentar dificultades financieras asociadas al cobro de sus exportaciones.

La compañía, ligada a la familia del exministro de Agricultura Luis Mayol Bouchon, inició sus operaciones en 2011 y logró expandirse a seis mercados internacionales: China, Estados Unidos, España, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil.

Según informó Diario Financiero, uno de los principales problemas de la firma fue recuperar los pagos correspondientes a sus ventas en el extranjero.

Las dificultades financieras contrastaron con el crecimiento comercial de la embotelladora. Mientras en 2022 vendió 150 mil botellas, en 2026 alcanzó las 630 mil unidades.

El proyecto nació en el fundo Santa Amalia, propiedad de la familia Mayol Recordon, ubicado en la comuna de Cunco, en la Región de La Araucanía, cerca del lago Colico.

La empresa comercializaba agua natural de vertiente, con y sin gas, en botellas de vidrio y plástico.