Cinco sujetos fueron detenidos por Carabineros en medio de una celebración de hinchas de Colo Colo, en la cual se registraron disparos injustificados y lanzamiento de fuegos artificiales.

La situación se verificó a eso de las 22:15 horas de este martes, cuando personal policial dio cuenta de cerca de 200 personas que participaban en una conmemoración por el fallecimiento de un hincha del club en la intersección de Salamanca con Héroes de la Concepción, en la comuna de Conchalí.

Al notar la presencia de Carabineros, los individuos empezaron a huir en distintas direcciones, por lo que los uniformados comenzaron a desplegarse para realizar controles de identidad y reforzar la presencia policial en el sector.

En ese contexto, se detectó a un grupo de cinco hombres, uno de los cuales manipulaba un arma de fuego en la vía pública.

Ante ello, los sujetos se subieron a un vehículo particular marca MG de color rojo, iniciándose un seguimiento controlado que se extendió hasta el pasaje Los Chonos en la comuna de Renca.

Allí, los funcionarios lograron interceptar el auto y detener a sus cinco ocupantes, todos mayores de edad.

Los arrestados corresponden a J.F.M.L., 23 años, K.A.B.M., 25 años, con antecedentes, M.A.M.S., 21 años, con antecedentes, N.A.S.V., 21 años, sin antecedentes y G.S.V., 21 años, chileno, sin antecedentes.

En el procedimiento, además, se incautaron dos armas, municiones y bolsas dosificadas que contenían una sustancia de color blanco. Todos ellos quedaron a disposición de las diligencias correspondientes.

También se decomisaron tres cartuchos calibre 9 mm, marca P.A. Knall, que fueron hallados en el piso del auto, una gramera y tres celulares.