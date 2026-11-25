La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena contra la Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico por su responsabilidad en un accidente de tránsito provocado por la presencia de perros en la Autopista Troncal Sur, en la comuna de Limache.

El tribunal de alzada, sin embargo, resolvió rebajar a $3 millones la indemnización por concepto de daño moral que deberá recibir la conductora afectada, al considerar excesivo el monto establecido en primera instancia.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, el accidente ocurrió el 27 de septiembre de 2018, cuando la mujer se desplazaba hacia Viña del Mar y se encontró con tres perros de gran tamaño en la autopista. Si bien logró esquivar a dos de ellos, impactó al tercero, lo que provocó la muerte del animal, lesiones a la conductora y daños en su vehículo.

La Decimocuarta Sala de la Corte descartó que existieran pruebas que acreditaran una actuación imprudente por parte de la automovilista, tal como había sostenido la concesionaria.

Respecto del daño moral, el tribunal ponderó un informe psicológico que daba cuenta de las afecciones experimentadas por la demandante tras el accidente y estimó que “resulta razonable concluir que ello constituye un detrimento psicológico que amerita ser indemnizado”.

No obstante, ante la ausencia de otras pruebas, la Corte determinó que el monto otorgado en primera instancia era excesivo, por lo que resolvió reducirlo y eximir a la concesionaria del pago de las costas del juicio.