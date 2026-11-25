El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó el trámite para que las personas de 65 años o más puedan acceder a la exención del 100% de las contribuciones de su vivienda principal, beneficio contemplado en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

La medida comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y, según estimaciones del organismo, podría beneficiar a más de 200 mil propietarios en el país.

El beneficio no es automático. Para acceder a la exención desde el próximo año, los interesados deberán presentar una declaración jurada ante el SII hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida también contempla los estacionamientos y bodegas asociados a la vivienda principal, siempre que estén ubicados en la misma dirección.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la exención de contribuciones?

Los interesados deberán cumplir las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más al momento de presentar la declaración jurada.

Ser una persona natural.

Ser propietario o copropietario del inmueble donde reside habitualmente.

Presentar la declaración jurada correspondiente ante el SII.

Tener pagadas las contribuciones de la vivienda correspondientes al año anterior al inicio del beneficio.

Estar al día en el pago de los derechos de aseo municipal.

En caso de copropiedad, poseer al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble.

Si la propiedad fue adquirida por herencia tras el fallecimiento del cónyuge o conviviente civil, contar con al menos el 25% de los derechos.

Si el inmueble tiene uso mixto, destinar al menos el 50% de su superficie construida a fines habitacionales.

La normativa también establece restricciones para quienes hayan adquirido la propiedad de determinados familiares o sociedades relacionadas durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

¿Cómo solicitar la exención de contribuciones en el SII?

El trámite se puede realizar a través del sitio web del SII, mediante los siguientes pasos:

Ingresar a la sección “Servicios online”. Seleccionar “Avalúos y contribuciones de bienes raíces”. Acceder a “Declaración jurada vivienda principal”. Identificarse con la ClaveÚnica o clave tributaria. Identificar los inmuebles que corresponden a la vivienda principal y enviar la declaración.

La solicitud también puede efectuarse presencialmente en las oficinas del SII.

La declaración jurada deberá presentarse una sola vez, puesto que la exención se renovará automáticamente mientras el beneficiario mantenga los requisitos establecidos por ley.

Quienes posean otros inmuebles afectos al impuesto territorial deberán continuar con el pago de sus respectivas contribuciones.