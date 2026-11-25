Este miércoles se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Data Influye de noviembre, la que reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó cinco puntos porcentuales, llegando al 20%, mientras que su desaprobación aumentó 12 puntos porcentuales y alcanzó el 70%.
Ambas cifras representan, respectivamente, el menor y mayor registro desde el inicio de su mandato en la serie del sondeo.
En tanto, el Gobierno obtuvo un 21% de aprobación y un 69% de desaprobación.
Respecto del liderazgo presidencial, un 69% considera que este dificulta al Gobierno resolver los problemas del país, mientras que un 51% cree que será difícil que Kast recupere el respaldo perdido, incluso si modifica su forma de gobernar.
Sobre la toma de decisiones, un 39% estima que en el Mandatario priman sus convicciones ideológicas, mientras que un 38% identifica a sus asesores más cercanos como quienes ejercen mayor influencia.
En materia económica, un 68% señaló que la capacidad de su hogar para cubrir los gastos mensuales ha empeorado respecto de hace un año, mientras que un 67% considera que la recuperación económica del país tardará más de dos años.
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